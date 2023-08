Ciclismo | mondiali | belga Lopecky cala il tris | vince anche la prova in linea su strada

(Di domenica 13 agosto 2023) Glasgow, 13 ago. - (Adnkronos) - Terzo titolo iridato per Lotte Kopecky in questa edizione deididi Glasgow 2023. Ladopo il successo nella corsa ad eliminazione e nella gara a punti su pista trionfa in solitarianellainsu. Alle sue spalle l'olndese Demi Vollering che ha la meglio in volta sulla danese Cecilie Ludwig. Indietro le azzurre, la migliore è Silvia Persico dodicesima.

Cala il sipario sui Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023, oggi 13 agosto. Attesa per la prova élite donne che potrebbe riservare sorprese. STRADA IN LINEA DONNE: Elisa Balsamo, Elena Cecchini, Eleonora ... Tutto pronto per la prova in linea elite femminile di ciclismo su strada dei Mondiali di Glasgow 2023, prima storica rassegna iridata dedicata a tutte le discipline della bicicletta in programma da giovedì 3 a domenica 13 agosto. Tocca alle donne ...

Mondiali di ciclismo, in corso la prova in linea femminile: segui la diretta streaming - Aggiornamento del 13 Agosto delle ore 16:57 - Aggiornamento del 13 Agosto delle ore 16:57 RaiNews

