Ciclismo | Mondiali 2023 | Lotte Kopecky mostruosa | suo il titolo al femminile Dodicesima Silvia Persico

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023) Attivissima dalla prima all’ultima tornata, sempre in testa al gruppo, sempre all’attacco: unaspaziale oggi in quel di Glasgow. La belga chiude una stagione da sogno andando a prendersi ilmondiale nella prova in lineain terra scozzese che ha chiuso la manifestazione iridata. Ha fatto ammattire la nazionale dei Paesi Bassi e ha distrutto la concorrenza di tutte le rivali: successo meritatissimo per la classe 1995, già protagonista anche su pista, che riporta l’oro in Belgio che mancava dal 1973. Gruppo pancia a terra sin dalle prime pedalate. In sette si sono avvantaggiate nella prima parte di gara: Mischa Bredewold (Paesi Bassi), Sanne Cant (Belgio), Elise Chabbey (Svizzera), Elizabeth Deignan (Gran Bretagna), Juliette Labous (Francia), Ashleigh Moolman (Sudafrica) e Blanka Vas ...