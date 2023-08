Ciclismo femminile | Mondiali 2023 | il borsino delle favorite Kopecky davanti a tutte | Paesi Bassi con tante opzioni

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023) Idisu strada di Glasgowsi chiudono oggi con la prova in linea riservata alle donne elite. La maglia iridata è rimessa in palio su un percorso di 154.1 km che partirà da Loch Lomond e si chiuderà con sei tornate del circuito cittadino di Glasgow che abbiamo imparato a conoscere. Tantissime curve, strade strette e strappi brevi ma duri che non lasceranno un attimo per rifiatare alle atlete. Considerato lo stato di forma e le caratteristiche del percorso, la favorita numero uno non può che essere Lotte. La belga viene da un Tour de France incredibile e da due ori e un argento aisu pista. L’unico problema per lei è l’assenza di una squadra forte al suo servizio ma nelle altre prove iridate il sostegno del team non è mai stato un grande fattore. Chi si presenta ...