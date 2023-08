Ciao Darwin 9 | ex gieffina guiderà Le Naturali e scoppia la bufera | “Lei è rifatta”

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 13 agosto 2023) Da qualche giorno sta andando in onda il promo della nuova edizione di, il cui via scatterà verso la metà di ottobre. Sarà il capitolo finale del varietà dopo 25 anni dall’ultima volta e l’attesa di scoprire le sfide cresce ogni giorno. Stando a quando rivelato in queste ore, una delle sfide che verrà proposta nel programma sarà quella tra “Le” e “Le Rifatte“. Per la prima categoria dovrebbe arrivare un’exin veste di capitano, in particolare si è fatto il nome di Antonella Fiordelisi e neanche a dirlo èto il caos.: un’exnel varietà L’ultima edizione diè nel vivo delle registrazioni e i primi spoiler rivelano che i telespettatori assisteranno alla ...