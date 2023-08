Chelsea-Liverpool 1-1 | analisi tattica e considerazioni

(Di domenica 13 agosto 2023) Termina 1-1 il big match della prima giornata di Premier League tra, di cui a breve andremo a svolgere l’. Una partita avvincente, ricca di emozioni e di occasioni e, finalmente, con gol, dopo che le due squadre per ben 4 volte di fila si erano fermate sullo 0-0 negli ultimi precedenti. Una sfida in cui partono meglio gli ospiti, che trovano il vantaggio al minuto 18 grazie a Luis Díaz, perfettamente imbeccato da Salah. I nuovi Blues targati Pochettino, però, hanno dalla loro una grande forza d’animo. Reagiscono con furore e i loro sforzi vengono ripagati al 37? con la rete di Disasi sugli sviluppi di una palla inattiva. Tante altre sono le situazioni avvenute nel corso dei 90 e più minuti, che andiamo subito a ripercorrere nel nostro racconto. Come sempre, però, dedichiamo un breve ...

LONDRA Dopo l'1 - 1 tra, per Jürgen Klopp c'è un solo perdente. L'arbitro Anthony Taylor , quello contestatissimo da Mourinho e dai tifosi della Roma dopo l'ultima finale di Europa League persa contro il ...La partitadi domenica 13 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 1° giornata della Premier League 2023 - 2024 ...Spettacolo a Stamford Bridge: ilparte con grande aggressività e segna subito grazie a Luis Diaz (su invenzione di Salah). I Blues rispondono e chiudono in crescendo. Finisce 1 - 1. Guarda i ...

Finisce in parità (Luis Diaz e Disasi) il big match della prima giornata della Premier League. Il Var annulla per fuorigioco un gol per squadra. Il tecnico dei Reds furioso col direttore della finale ...