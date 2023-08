Challenger Cordenons 2023 | Matteo Gigante domina in Finale contro Neumayer!

(Di domenica 13 agosto 2023) Arrivano buone notizie per il tennis italiano daldisi è imposto nellal’austriaco Lukas Neumayer (n.251 del mondo) e ha ottenuto il secondo titolo di questo circuito internazionale. Una partita a senso unico, vinta dal nostro portacolori 6-0 6-2. Un risultato che ha dei riflessi sulla classifica del 21enne nativo di Roma: da domani, infatti, sarà n.161 del ranking ATP, guadagnando diverse posizioni in questa settimana (partiva dal n.202). Nel primo set si assiste all’assolo di. Il mancino nostrano dispone come vuole del suo avversario, investito dai colpi precisi e potenti dell’italiano. Una differenza dai connotati imbarazzanti tra i due che porta al bagel (6-0) in appena 24?, con il povero austriaco autore ...

