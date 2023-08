Centurione tocca seno a turista | punizione decisa da giudice “palpata breve”

(Di domenica 13 agosto 2023) Un, al Colosseo, hato ilad unanel momento della foto. Laè statadirettamente dalladiventata famosa per la “” Ci troviamo a Roma, precisamente al Colosseo, uno dei posti storici della Capitale dove si concentrano la maggior parte dei turisti che osservano una delle bellezze della città. Oltre a loro spuntano anche coloro che, per qualche soldo, si mette in mostra e decide di vestirsi da. L’obiettivo di questi ultimi è convincere ila farsi scattare una foto in cambio di qualche euro. Anche se, uno di loro, hamente esagerato andando oltre. Tanto dare il ...

A Roma la giudice del caso della palpata breve ha condannato a 1 anno e 4 mesi un centurione per aver toccato il seno di una turista.Durante una foto ricordo al Colosseo ha palpeggiato il seno di una turista. L’episodio è avvenuto nel gennaio del 2022. L’uomo, Giampaolo Bocco, di 44 anni, è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di rec ...