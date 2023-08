Celta Vigo-Osasuna | Gabri Veiga in panchina | pronto per il Napoli

(Di domenica 13 agosto 2023)parte dallanella sfidadi Liga spagnola. Il centrocampista piace alsi avvicina sempre di più al. Il centrocampista classe 2002 non parte titolare nella sfida tra. Lui che è stato un perno del centrocampo galiziano viene escluso da Rafa Benitez che qualche giorno fa aveva fatto capire di essere cosciente di dover dire addio al giocatore.è solo inperché è molto vicino al. Il giocatore è stato sempre tenuto in secondo piano in questo pre campionato perché Benitez sapeva di perderlo. Il ...

Gabri Veiga non è negli undici delche alle 17 scenderà in campo nella prima giornata della Liga contro l'Osasuna. Il giovane centrocampista offensivo del club spagnolo sembra infatti sempre più vicino al passaggio al Napoli ...Notizie Calcio Napoli " Ilaffronterà l'Osasuna nella gara delle 17.00 valida per la prima giornata della Liga 2023/2024. Gabri Veiga , obiettivo del Napoli, è stato convocato per il match ma non figura tra i ...Subotica - Zeleznicar Pancevo 21:00 SLOVENIA PRVA LIGA Maribor - Bravo 17:30 Celje - Rogaska 20:15 SPAGNA LALIGA- Osasuna 17:00 Villarreal - Betis 19:30 Getafe - Barcellona 21:30 SPAGNA ...

FOTO - Gabri Veiga pensa al debutto in Liga col Celta Vigo: "Insieme!" Tutto Napoli

Gabri Veiga non è negli undici del Celta Vigo che alle 17 scenderà in campo nella prima giornata della Liga contro l'Osasuna. (ANSA) ...Debutto nella Liga per il Celta Vigo, che alle 17 sfida l'Osasuna. Escluso dalla formazione ufficiale Gabri Veiga, ufficialmente perché ...