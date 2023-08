Celine Frei Matzohl uccisa a 21 anni a coltellate in casa dell' ex a Silandro | l' uomo fugge in auto verso l' Austria | carabinieri sparano alle gomme e lo arrestano

La vittima èMatzohl, donna del ...AGI - Femminicidio a Silandro in provincia di Bolzano. Una donna di 21 anni,Matzohl, è stata uccisa in circostanze ancora poco chiare. Sul posto ci sono i carabinieri che indagano sull'accaduto , quel che è certo è che la donna fosse del posto e che sia stata ...Una ragazza di 21 anniMatzohl è stata uccisa a Silandro, in provincia di Bolzano: il corpo, dilaniato dalle coltellate è stata trovato a casa dell'ex compagno poi arrestato dai carabinieri. Omer Cim di origini ...

Celine Frei Matzohl uccisa a coltellate a Bolzano, l'ex in fuga verso l ... Il Riformista

Una giovane di 21 anni è stata uccisa a coltellate in casa del suo ex fidanzato in provincia di Bolzano. Indagano i carabinieri ...Il corpo della 21enne trovato privo di vita nell’abitazione in via Molini, in una palazzina di fronte all’hotel Goldene Rose ...