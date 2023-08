Celine Frei Matzohl uccisa a 21 anni a coltellate in casa dell' ex a Silandro | arrestato l' uomo in fuga | era diretto in Austria

Si chiamavaMatzohl, 21enne di Corces, comune della Val Venosta in provincia di Bolzano. Poche ore dopo l'ex fidanzato, un uomo di origine turca, è stato rintracciato e sottoposto a fermo ...Si chiamavaMatzohl e aveva 21 anni : è stata trovata morta nell'appartamento del suo ex a Silandro , in provincia di Bolzano . La giovane è stata uccisa a coltellate. L'ex fidanzato, Omer Cim , di ...È stato individuato e fermato dai carabinieri un uomo di origini turche sospettato dell'omicidio della sua ex compagna, la 21enneMatzohl. Il corpo della giovane, residente a Corces in Val Venosta, è stato trovato nell'abitazione di lui a Silandro, in provincia di Bolzano. La donna sarebbe stata uccisa a coltellate e ...

Celine Frei Matzohl uccisa a 21 anni a coltellate in casa dell'ex a ... ilmattino.it

Cronaca nera Bolzano - 13/08/2023 17:55 - Una scia di orrore ha colpito Silandro (Bolzano) con la notizia dell'uccisione di Celine Frei Matzohl, una ragazza di soli 21 anni. Il suo corpo ...Femminicidio a Silandro in provincia di Bolzano. Una ragazza di 21 anni è stata uccisa dall’ex fidanzato, arrestato alle 17 di domenica, qualche ora dopo il rinvenimento del cadavere. A dare l'allarme ...