CdS – quando si può chiudere per Sanches e Paredes

Leggi su justcalcio

(Di domenica 13 agosto 2023) 2023-08-12 23:17:33 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: Roma su: la trattativa con il Psg Due gli arrivi previsti per la mediana giallorossa, entrambi dal Psg: Leandroe Renato, che non sono stati convocati per il debutto dei parigini in Ligue 1 contro il Lorient. L’argentino campione del mondo, già alla Roma nelle stagioni 2014-15 e 2016-17 (54 le presenze totali con 4 gol e 2 assist), è l’erede designato di Matic e spinge per tornare a Trigoria, dove nel frattempo è rimasto a lavorare Tiago Pinto (che non ha seguito la squadra a Tirana per l’amichevole con il Partizani).spera di tornare alla Roma che vuole prenderlo con il portoghese, da tempo nel mirino dei giallorossi che contano di ...