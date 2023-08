Caserme dismesse per reati lievi e vigilanza psicologica Sovraffollamento e suicidi in carcere | la ricetta di Nordio

(Di domenica 13 agosto 2023) Non sono trascorse neppure 24h dalla tragica morte di due donne a Torino che il pianetatrema ancora: dalla prigione di Rossano, in Calabria infatti, arriva la notizia di un'altra morte, un recluso di 44 anni si è tolto la vita. Mentre dall’istituto penitenziario di Treviso arrivano le immagini di aggressioni, incendi e rivolte da parte dei detenuti. "Lo Stato non abbandona nessuno" e iin cella sono "fardelli di dolore" sono le parole del Guardasigilli Carlo, che sabato ha raggiunto l'istituto di pena "Vallette" e ha incontrato il personale che vi opera. Sul fronte carceri restano dunque al centro dell'attenzione le questioni dele dei: il ministro è tornato a parlare delle 'ricette' - Segui su affaritaliani.it

... dietro le sbarre o per chi non si è macchiato di gravi reati nelleche hanno un struttura compatibile con la reclusione, con muri, garitte, locali chiusi, ma anche ampi spazi aperti ...'Affrontare l'emergenza del sovraffollamento', ha detto, proponendo l'uso delleper i condannati per reati minori. Associazione Antigone: 'Puntare su misure alternative e garantire ......che tra i detenuti molto pericolosi e quelli di modestissima pericolosità sociale c'è una situazione intermedia che può essere corretta e addirittura risolta con l'utilizzo di molte...

Alcune migliaia i detenuti destinati alle caserme dismesse

Il tema delle carceri è una questione annosa, tornata alla ribalta in queste ore a seguito dei 3 decessi in solo 2 giorni. Due donne si sono tolte la vita ...La giovane era rinchiusa nel carcere delle Vallette, lo stesso penitenziario in cui un’altra donna aveva finito di vivere proprio venerdì, dopo che da molti giorni rifiutava cibo e acqua ...