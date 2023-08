Caro turista | col dolore nel cuore devo chiedertelo | non venire in Puglia!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) di Ivan Mastropasqua Eh sì, cari amici turisti, noi pugliesi vi aspettiamo a braccia aperte, perché noi vi conosciamo e siamo pronti ad offrirvi tutto quello che cercate. Perché noi lo sappiamo che voi siete innamorati della nostra terra e, anche se nel resto d’Italia l’inflazione si è fermata al 5% (dati ISTAT) mentre qui da noi è arrivata al 50%, per voi è un dettaglio insignificante, siete pronti a tutto pur di visitare gli splendidi posti che solo noi siamo in grado di offrirvi. Noi saremo in grado di mettervi a vostro agio fin dal vostro lungo viaggio per raggiungerci, e per far sì che questo accada ci facciamo aiutare anche dalle nostre istituzioni, ed è per questo che, per farvi ammirare le nostre splendide campagne, decidono che il mese di agosto è il momento giusto per rifare la segnaletica orizzontale dell’unica strada statale che scende lungo il nostro tacco, e quindi perché ...