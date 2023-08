(Di domenica 13 agosto 2023) Buongiorno Nicola, Sono un tuo storico fan, ti seguocon estrema attenzione ed ho avuto il piacere di incontrarti ad un evento organizzato in occasione della Milanesiana di qualche anno fa. Mi scuso in anticipo per il ‘tu’, ma poiché trovispazio nelle mie giornate (tra Instagram e Rete4) non riesco a non considerarti in qualche modo un mio amico. Spero ciò possa essere accettato con piacere. In questi anni,di essere stato a tuo fianco in ogni grande battaglia. Dalla flat tax al green pass, dalla riduzione degli incentivi pubblicirette accademiche alla ZTL, dai bonus edilizi alla riforma della magistratura, dall’immigrazione alla cancel culture.che le tue opinioni siano davvero una rarità nel panorama giornalistico ed oserei dire persino politico. Le tue idee hanno ...

CRITICA PESANTEMENTE LA DECISIONE DEL GOVERNO DI TASSARE LE BANCHE 'Nicola, questa volta non sono proprio d'accordo con te. Questa volta secondo me sbagli': parte così la lettera del volto ...Giuricin, che ne pensa del provvedimento varato dal governo contro il cosiddetto "- voli" ANDREA GIURICIN: Agire sul revenue management , ovvero come in questo caso varare dei cap massimi sui ...Nicola, questa volta non sono proprio d'accordo con te. Questa volta secondo me sbagli ': inizia così la lettera di Mario Giordano al collegasul tema della tassa sugli extraprofitti delle ...

Caro Porro, la penso sempre come te. Ma stavolta sulle banche sbagli Nicola Porro

Nicola Porro è forse l’ultimo liberale in questo Paese e siamo perciò certi che accetterà di pubblicare questo intervento anche se non lo condivide, e di questo siamo grati. Il provvedimento del gover ...Gentile Dott. Porro, da liberale laureato in economia con lode sono rimasto inorridito non solo dalla vergognosa extra tassa (di extra c’è solo la tassa) ma anche dall’essermi reso conto che di libera ...