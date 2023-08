Carlos Augusto | rinnovo ‘forzato’ con il Monza e poi Inter – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 13 agosto 2023) Con l’arrivo di un’offerta da 15 milioni di euro dall’Union Berlino per Robin Gosens, l’ha chiuso i discorsi con ilper il suo sostituto, ovvero. Che rinnoverà ‘per forza’ con i brianzoli, prima di passare in nerazzurro.FORZATO –sarà presto un nuovo giocatore dell’di Simone Inzaghi. Tanto da poter addirittura già debuttare contro la sua futura ex squadra – il– nella sfida del prossimo sabato che aprirà la Serie A delle due squadre. L’esterno sinistro rinnoverà prima di tutto con i brianzoli, uno step necessario dal momento che il trasferimento si concretizzerà in prestito con obbligo di riscatto e il giocatore è in scadenza di contratto nel 2024. Prolungamento, quindi, ...