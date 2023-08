Carceri | servono nove mila posti | si cercano spazi tra 1 500 ex strutture dell’esercito

Gli spazi ci sono,accordi con il ministero della Difesa: con questo noi potremmo in medio ... E' un atto di assoluta vicinanza, conosco perfettamente i disagi delle". "Il suicidio in ......urgenti e radicali interventi perchè il personale è stremato e così non si può continuare - Basta con le passerelleora come non mai solo atti concreti. Dalle condizioni dellesi ...... 'Dostoevskij (in realtà Voltaire 200 anni prima di lui, ndr) scriveva che il grado di civiltà di una società si misura dalle sue. Ecco, l'Italia oggi non è un paese moderno.percorsi ...

Carceri, servono 9 mila posti: i sopralluoghi nelle caserme Corriere della Sera

Le prime mosse del piano anti-sovraffollamento, si cercano spazi tra 1.500 ex strutture dell’esercito. Potranno ospitare chi sconta pene sotto i tre anni ...NewTuscia – VITERBO – Purtroppo in queste ore si parla di emergenza carceri , siano esse piene oppure del dramma suicidi ma tutto ciò non è altro il risultato degli inascoltati ed innumerevoli appel ...