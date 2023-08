"Dostoevskij scriveva che il grado di civiltà di una società si misura dalle sue. Ecco, l'Italia oggi non è un paese moderno. Servono percorsi di risocializzazione. Il ...del Pd Elly, ..."Affilare i coltelli per tornare a far paura". "Attaccaree risorse umane". "Rivolta contro giudici e pennivendoli". Nove appartenenti a gruppi ... Susanna, sorella della segretaria Pd ...Neppure quattro mesi fa la segretaria del Pd Ellydenunciava l'attitudine della destra "a trattare il fenomeno dell'immigrazione in maniera ... Altrimenti forze di sicurezza, tribunali e...

Carceri, Schlein: l'Italia non è ancora un Paese civile Agenzia askanews

Roma, 13 ago. (askanews) - "Dostoevskij scriveva che il grado di civiltà di una società si misura dalle sue carceri. Ecco, l'Italia oggi non è un paese ...Intervista alla segretaria del Pd: “In Italia carceri non da Paese civile”. Il duello tra Musk e Zuckerberg “Svendono il nostro patrimonio per il vezzo di ...