Carceri | Sappe | ' a Treviso | situazione allarmante tra fiamme | fuoco e aggressioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) Milano, 13 ago. (Adnkronos) - ''Ancora follia e violenze nei confronti degli agenti della Polizia Penitenziaria del carcere di. Permane dunque alta la tensione nelledel Triveneto. Unasempre critica ed''. Lo dice Giovanni Vona, segretario nazionale per il Triveneto del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che racconta gli ultimi tre giorni di follia nel carcere di via S. Bona Nuova: ''Ieri mattina, un detenuto tunisino, tossicodipendente, arrivato per motivi di sicurezza, ha distrutto l'infermeria. Poi ha dato ferro eal primo piano circondariale ingerendo, a suo dire, del vetro e poi è stato portat0 in ospedale in osservazione per 48h (piantonato da 5 colleghi) ed anche lì sta facendo il matto, distruggendo tutto quel che poteva. ...