Carceri in Italia | la situazione dei detenuti tra suicidi e sovraffollamento

(Di domenica 13 agosto 2023) Quanto successo a Torino, con le due detenute morte suicide a distanza di poche ore, ha acceso i riflettori sullo stato degli istituti penitenziari del nostro Paese: secondo i dati di Antigone sono 15 iche si sono tolti la vita nei soli mesi estivi del 2023. Una delle cause è sicuramente il numero eccessivo di persone rispetto alle strutture presenti e a soffrirne maggiormente è la sezione femminile. “Potremmo adeguare le caserme come nuove”, ha dichiarato il ministro Nordio

La situazione nelle carceri italiane L'emergenza delle carceri in Italia, condizioni di vita e sovraffollamento, sono una ferita aperta da anni, mai curata fino in fondo, in estate con il caldo i problemi peggiorano. Nordio ha chiesto subito alla direttrice Elena Lombardi Vallauri informazioni sulla situazione esistente al "Lorusso e Cutugno", uno dei penitenziari più "critici" d'Italia.

Due detenute si sono uccise in poche ore, ieri una vittima in Calabria. Fischi all’arrivo del ministro. Il piano svuota penitenziari: trasferire i 15mila reclusi meno pericolosi in immobili demaniali.Tre suicidi nelle ultime 24 ore, fra Torino e Rossano Calabro, nelle carceri italiane. Dall’inizio dell’anno sono 47. Ieri il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha effettuato un sopralluogo nel ...