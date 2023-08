Carceri | il piano Nordio | «Spostare nelle caserme i detenuti meno pericolosi»

L'emergenzaè stata argomento di dibattito anche a La Versiliana, il Festival che accende ... Sebbene ilsia alle prime battute, l'obiettivo è quello di recuperare spazi affinché sia ...... in vista di unnazionale. 'Lo Stato non abbandona nessuno' Il ministro ha poi sottolineato ... Mentre per l'Uspp, altro sindacato di polizia penitenziaria, il problema delle'non è legato ...Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio , sta lavorando a un nuovoper sistemare l'emergenza. Nessun indulto e nessuna amnistia all'orizzonte. Il Guardasigilli sta pensando a un trattamento detentivo differenziato da realizzarsi nelle caserme dismesse ...

Emergenza carceri, il piano di Nordio: «Caserme contro il sovraffollamento» Corriere della Sera

Svuotare le carceri senza costruirne nuove, senza indulti e amnistie: questa l’idea del ministro per alleggerire le strutture penitenziarie ...Il ministro a Torino dopo le due donne morte: «Più pene alternative per i reati minori». Sabato un altro detenuto si è tolto la vita in Calabria ...