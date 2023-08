Carceri | il piano Nordio contro il sovraffollamento | caserme dismesse e lavoro formativo e professionalizzante

(Di domenica 13 agosto 2023) In Italia i penitenziari registrano unche viaggia verso il 121%: dietro le sbarre ci sono 10mila detenuti in più rispetto ai posti letto.

É ildel ministro della Giustizia Carlo Nordio per combattere il sovraffollamento delle. Nordio: costruireè costoso e difficile Un percorso per evitare la costruzione di nuovi ...Permane dunque alta la tensione nelledel Triveneto. Una situazione sempre critica ed ... Poi ha dato ferro e fuoco al primocircondariale ingerendo, a suo dire, del vetro e poi è stato ...Il ministro della Giustizia ieri è stato al carcere delle Vallette a Torino dopo la morte di due detenute in un solo giorno, a cui si è aggiunta sabato una terza vittima in Calabria. 'Affrontare l'...

Carceri, il piano Nordio contro il sovraffollamento: caserme dismesse e lavoro formativo e ... Il Sole 24 ORE

TREVISO - Nella casa circondariale di Via S.Bona Nuova ne stanno succedendo di tutti i colori. Stando infatti a qaunto riporta il Sappe (sindacato della Polizia Penitenziaria), ...Milano, 13 ago. (Adnkronos) - ''Ancora follia e violenze nei confronti degli agenti della Polizia Penitenziaria del carcere di Treviso. Permane dunque alta la tensione nelle carceri del Triveneto. Una ...