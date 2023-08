Cane legato e lasciato sotto il sole | lo salvano due spazzini E adesso si cerca un nuovo padrone

(Di domenica 13 agosto 2023) Due dipendenti della società Napoli Servizi, una società del Comune di Napoli, di rientro dal turno di lavoro questa mattina hanno notato une abbandonatoilin via Ferrante Imparato, alla periferia orientale della città. Subito si sono attivati con altri cittadini per liberare ile soccorrerlo dandogli dell’acqua. Allertati il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco...

Subito si sono attivati con altri cittadini per liberare il cane e soccorrerlo dandogli dell’acqua. Allertati il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e il servizio Veterinario ...Due dipendenti di Napoli Servizi di rientro dal turno di lavoro domenica mattina notano un cane legato e abbandonato sotto il sole in via Ferrante Imparato ...