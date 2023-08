Cane abbandonato sotto al sole a Napoli | salvato dai cittadini VIDEO

(Di domenica 13 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Due dipendenti della societàServizi, una società del Comune di, di rientro dal turno di lavoro questa mattina hanno notato unlegato eilin via Ferrante Imparato, alla periferia orientale della città. Subito si sono attivati con altriper liberare ile soccorrerlo dandogli dell’acqua. Allertati il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e il servizio Veterinario dell’Asl che è tempestivamente intervenuto prendendolo con sé per accertamenti sul suo stato di salute. “Una bella storia a lieto fine di partecipazione civica e amore per gli animali. Ringrazio di cuore i dipendenti diServizi e i...

Qualora si dovesse vedere uno qualcuno che lo abbandona, chiamare il Numero unico europeo di emergenza 112 o il 113 . Un animale domestico lasciato in strada o autostrada, oltre ad ...

