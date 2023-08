Cancro della prostata | questi sono i sintomi che molti non conoscono e corrono gravi rischi

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 13 agosto 2023)ancora troppo diffuso, quello allaè uno dei più pericolosi poiché molto silenzioso: ecco i suoiprincipali Ad oggi, ilallain Italia è quello più diffuso in assoluto nella popolazione maschile. In riferimento a tutti i tumori diagnosticati nell’uomo, rappresenta il 18.5% e, nel 2020, nestati riconosciuti circa 36mila nuovi casi. L’incidenza è quindi molto alta ma, fortunatamente, nella maggior parte dei casi ha un esito positivo, soprattutto se si riesce ad intervenire in tempo. Fondamentale è quindi saperlo riconoscere, avvertire i suoi campanelli d’allarme e sottoporsi periodicamente alla prevenzione: ecco tutto quello che c’è da sapere.: i...