Camilla Costanzo | “Papà viveva per il lavoro Solo Maria riusciva a…”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 13 agosto 2023), figlia 50enne del compianto Maurizio scomparso lo scorso 24 febbraio a 84 anni, racconta il padre in un lungo articolo scritto di suo pugno e pubblicato dal quotidiano “La Repubblica”.è la primogenita di Maurizioe, come il fratello regista Saverio, è nata dal secondo matrimonio del giornalista con Flaminia Morandi. Scrittrice e sceneggiatrice,ha ereditato dai genitori la passione per la scrittura e la lettura e ha lavorato anche in Rai come autrice. Sposata e mamma di due figli, si è sempre tenuta lontana dai riflettori. I tre figli di Maurizio: Gabriele, Saverio e“Connon siamo mai andati al cinema, al parco o a fare una passeggiata” “è stato ...