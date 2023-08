Camerota | sos social del sindaco per difendere e promuovere il Cilento

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ innanzitutto una difesa ed un messaggio di solidarietà al Comune di Castellabate, oggetto di una serie di critiche, quello che in una lettera ildi, Antonio Mario Scarpitta ha recapitato ai suoi concittadini contro quelli che ha definito articoli denigratori e diffamatori rivolti a Castellabate e a sostegno anche più generale nel settore turistico colpito dall’inflazione che ha bisogno invece di unità e resilienza. “Castellabate è una delle località più suggestive del Sud Italia, set a cielo aperto di prodotti cinematografici internazionali e meta molto ambita nonché riconosciuta a livello mondiale per le sue caratteristiche e bellezze. È fondamentale che, come abitanti di questa meravigliosa terra, ci uniamo per preservare e valorizzare il nostro patrimonio unico” scrive il primo cittadino a nota in cui ...