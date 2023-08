(Di domenica 13 agosto 2023), domenica 13 agosto, andrà in scena il 15° round del Mondialedi. Sul tracciato di Uddevalla le emozioni non mancheranno visto che ormai ci si avvicina a grandi falcate alla fase decisiva della stagione dello sterrato sulle due-ruote. NellaJorge Prado vede avvicinarsi sempre più l’iride. Lo spagnolo della GasGas comanda la graduatoria generale con 720 punti contro i 622 di Romain Febvre, per un margine di 98 punti che lo pone in una chiara condizione di forza. Terzo Jeremy Seewer con 550, quarto Glenn Coldenhoff con 525, mentre Jeffrey Herlings e Tim Gajser reciteranno il ruolo delle mine vaganti in cerca della miglior condizione. Nella MX2, invece, Andrea Adamo svetta con 619 punti contro i 559 dell’infortunato Jago Geerts. Terzo Liam Everts con 532, mentre è quarto Kay de Wolf con 501. Un ...

Calendario Motocross oggi, GP Svezia 2023: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming OA Sport

Dalla Finlandia alla Svezia, da Vantaa ad Uddevalla: due settimane per spostarsi tra due paesi confinanti e fare circa 1500km... ma non importa, ci siamo: arriva la quindicesima tappa della MXGP 2023.Il Mondiale di motocross 2023 si prepara per concludere la sua doppietta scandinava e, dopo la tappa del Gran Premio di Finlandia di Vantaa appena messo in archivio, è già tempo di pensare al Gran Pre ...