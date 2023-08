Calciomercato | Psg Stampa | offerta dell' Al Hilal per Neymar

L'attaccante brasiliano potrebbe anche essere girato poi in prestito al Barcellona PARIGI (FRANCIA) - Ufficialmente assente ieri nel deludente debutto casalingo delcon il Lorient, Neymar starebbe per lasciare Parigi. Secondo 'RMC Sport', l'attaccante brasiliano avrebbe avuto ieri sera un colloquio con il tecnico Luis Enrique e il ds Luis Campos che gli ...... visti i numerosi sconvolgimenti e capovolgimenti che ilestivo, targato Arabia, ha ... Tutti i campioni hanno messo la maglia blu del, da Ibrahimovic a Beckham, per arrivare a Messi, ...Punti chiave 09:51 Inter, rifiutata dal Bologna l'offerta per Arnautovic 09:50 Al Hilal, accordo vicino con Neymar 09:49 Roma, trattativa no - stop con ilper Paredes e Sanches

L'attaccante brasiliano potrebbe anche essere girato poi in prestito al Barcellona PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Ufficialmente assente ieri ...Neymar è ai margini della rosa del Psg e sta cercando un altro club in cui approdare. Al brasiliano sarebbe arrivata una proposta da parte dell'Al Hilal. Le due parti, secondo RMC Sport, stanno cercan ...