Calciomercato | Osimhen rinnova con il Napoli | l' Inter vuole Arnautovic e la Juve pensa a Berardi

Il Napoli si affida di nuovo a Victor. Il calciatore nigeriano avrebbe infatti accettato l'offerta di rinnovo del club del ...Juventus, si fa strada la pista Berardi . ...In settimana la firma L'accordo tra il Napoli eha messo d'accordo tutti. De Laurentiis è ... Scendi in campo con noi: Sky Tv e Sky Calcio a 14,90/m per 18 mesi Clicca qui: Altre ...... scrive sul proprio profilo Twitter riguardo il rinnovo di Victor: Di Marzio sul rinnovo diPoi aggiunge sul proprio sito: Tutte le news sulNapoli e sul Napoli ...

Osimhen resta a Napoli! Il Mattino annuncia: "Ha deciso! ADL gli offre 12 milioni a stagione" CalcioNapoli24

Secondo Sky mancherebbe solo la firma per il rinnovo di Osimhen col Napoli: ingaggio top, scadenza 2026 e clausola unica da 150 milioni.Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...