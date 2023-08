Calciomercato Napoli | Osimhen resta | cifre contratto | ultime news

(Di domenica 13 agosto 2023) L'attaccante firma fino al 2026 con nuovo ingaggio Victore ilverso la fumata bianca per un nuovo. Secondo ledi, il centravanti nigeriano e il club campione d’Italia sono vicinissimi all’intesa per prolungare l’accordo dal 2025 al 2026 e ritoccare sensibilmente l’ingaggio, con l’inserimento di una clausola liberatoria. Come riferisce Sky Sport, mancano solo alcune formalità per chiudere il caso., corteggiato dall’Arabia Saudita con un’offerta da circca 35 milioni a stagione, rimarrà acon un ingaggio che dovrebbe arrivare alla doppia cifra. Tramontata invece, a quanto pare, l’ipotesi di una doppia clausola rescissoria, una per i club europei e una per la ricchissima lega saudita. Chi ...

, Garcia aspetta Gabri Veiga .Milan: è il momento delle cessioni . Lecce, addio a Ceesay; vola in Arabia Saudita .Juventus, si fa strada la pista ...- Si avvicina il trasferimento in Arabia Saudita di Piotr Zielinski: ormai manca soltanto il sì definitivo del calciatore. L'offerta arrivata dall'Al - Ahli accontenta le ......sempre lavorato in maniera costruttiva per trovare l'intesa senza spingere per un addio al, ... Scendi in campo con noi: Sky Tv e Sky Calcio a 14,90/m per 18 mesi Clicca qui: Altre ...

Osimhen resta a Napoli! Il Mattino annuncia: "Ha deciso! ADL gli offre 12 milioni a stagione" CalcioNapoli24

Prosegue spedita la sessione estiva di calciomercato e si avvicina prepotentemente la stagione 2023/2024. Ecco le trattative odierne ...L'importo di tale clausola sarà pari a circa 150 milioni. In questo modo De Laurentiis ha ottenuto quello che voleva, cioè tenere il giocatore a Napoli almeno per un altro anno".