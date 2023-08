Calciomercato Monza | tra trattative e futuro societario | le ultime

Intanto l'Inter ha ceduto Gosens all'Union Berlino, in arrivo dalCarlos Augusto . La Roma saluta Matic , accordo fatto con il Rennis: al posto del serbo in arrivo dal Psg Paredes . Lazio ...Quella odierna è una giornata dicaratterizzata da diversi movimenti interessanti. Nel giorno in cui il Bayern Monaco ... Dopo l'ottima stagione con la maglia del, il brasiliano ...N on c'è nulla , c'è troppa distanza tra gli ingaggi di Inter e'.

Calciomercato Monza, Galliani in sede dell'Inter per operazione Carlos Monza-News

Su Gazzetta, juve beffata per Carlos Augusto.L’esterno mancino arriva dal Monza per 12 milioni + bonus. I nerazzurri hanno preso Carlos Augusto, brasiliano 24enne che al Monza ...L'Inter prosegue il calciomercato tortuoso e si imbatte nel caso Samardzic: nel frattempo i nerazzurri chiudono l'operazione per Carlos Augusto ...