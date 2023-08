Calciomercato Milan – Samardzic-Inter | filtra pessimismo | ore decisive

Io credo che se Nesta, nel 2002, non fosse arrivato alnon avremmo vinto la Champions storica del 2003 contro la Juventus. Nesta secondo me è stato uno dei centrali difensivi più forti di tutti ...COLOMBO - La volontà delè quella di valorizzare ulteriormente il giovane attaccante dopo l'esperienza positiva a Lecce; il Cagliari c'è, l'interesse dei sardi è concreto perché Lapadula ...Sul giocatore c'erano anche, Roma e Fiorentina, ma i discorsi con i club italiani non sono mai entrati nel vivo. .

Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...L'amministratore delegato dei brianzoli sulle dimissioni dell'ormai ex ct dell'Italia. Ecco poi cosa ha detto sul passaggio di Carlos Augusto all'Inter ...