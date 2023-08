Calciomercato Milan – Manchester United interessato a Tomori

...centrale in uscita dalla Juventus (LaPresse) -.itProprio nelle ultime ore era quindi saltata fuori una clamorosa opzione di mercato che aveva visto protagonista l'ex Bari e...: è il momento delle cessioni . Lecce, addio a Ceesay; vola in Arabia Saudita .Juventus, si fa strada la pista Berardi. Cristiano Giuntoli lavora alle operazioni in ...Io credo che se Nesta, nel 2002, non fosse arrivato alnon avremmo vinto la Champions storica del 2003 contro la Juventus. Nesta secondo me è stato uno dei centrali difensivi più forti di tutti ...

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato in entrata della Lazio terminerà dopo la doppia ufficialità di Rovella e Pellegrini Questo non è chiaro. Lotito potrebbe regalare un altro ...Il Napoli sembra aver trovato l'accordo con Victor Osimhen pronto a rinnovare fino al 2026 a 10 milioni a stagione. L'Inter ha scelto Arnautovic per l'attacco ...