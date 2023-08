Calciomercato Milan – De Ketelaere-Atalanta | domani il giorno delle visite

...-.itMa anche in passato le plusvalenze sono finite al centro di dibattiti e indagini giudiziari ed ad essere coinvolte sono state anche altre big di Serie A, come Inter enel 2017.Su di lui mette gli occhi ildi Boban, ma la trattativa non va in porto e così nel mercato di gennaio del 2020 passa per quasi 30 milioni di euro al Lipsia. Che nella scorsa primavera lo ha ...Quella odierna è una giornata dicaratterizzata da diversi movimenti interessanti. Nel giorno in cui il Bayern Monaco ... All'intesa con ilgià raggiunta da tempo si è aggiunta oggi ...

Calciomercato Milan – Pellegatti: “Il difensore potrebbe essere…” Pianeta Milan

Dopo il successo contro l'Etoile du Sahel, arriva l'ultima uscita in amichevole per la squadra di Pioli: calcio d'inizio alle 10.30 ...Plusvalenze fittizie. Quante volte nell’ultimo anno abbiamo sentito e parlato di questa definizione, fino a farla diventare argomento consueto nelle discussioni calcistiche. Nella scorsa stagione al ...