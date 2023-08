Calciomercato Milan – Dalla Turchia | “Il Fenerbahce non molla per Krunic”

(Di domenica 13 agosto 2023)riferiscono come ilstia continuando nel pressing per arrivare al centrocampista delRade

Sul giocatore c'erano anche, Roma e Fiorentina, ma i discorsi con i club italiani non sono mai entrati nel vivo. .Commenta per primo Origi, Ballo - Touré, Caldara, Adli ma non solo. Come riportato da Il Corriere dello Sport , anche Lazetic è considerato fuori dal progetto rossonero ed è pronto a salutare ...Sorprendente poi, l'acquisto daldi De Ketelaere . Il giovane belga classe 2001 acclamato dai media come acquisto dell' estate e futuro crack , sta per essere preso in prestito per pochi ...

Lorenzo Colombo e Divock Origi dietro a Olivier Giroud, con Noah Okafor che può fare da alternativa sia al francese sia a Leao a sinistra. Messa così, la prima linea del Milan sembra a posto, ma i pia ...In fase di definizione alcune trattativa in uscita in casa Milan. Piccoli incassi che potrebbero aprire la strada ad un ultimo acquisto ...