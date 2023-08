Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate all’13 agosto

(Di domenica 13 agosto 2023) Ilè iniziato ufficialmente sabato 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Quilee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Altra giornata di incertezza sul fronte Lazar Samardzic, con il giocatore che però ha preferito restare a Milano, giusto per evidenziare la sua volontà: prossime ore decisive. L’però non resta ferma e chiude l’affare Carlos Augusto, tutto fatto con l’esterno del Monza. Confermata anche da Adriano Galliani. ...

L'Udinese ha ribadito che vuole cedere all'e solo all'. A sua volta il calciatore, rimasto in hotel a Milano, continua a voler trasferirsi in nerazzurro. Le parti restano in contatto per ...... Carlos Augusto è nerazzurro 20:39 Atalanta, ecco De Ketelaere 20:10 Real Madrid, Kepa in arrivo 17:17 Roma, accordo con il Rennes: Matic in Francia 15:43 Beltran arrivato a Firenze 13:27, ......dicaratterizzata da diversi movimenti interessanti. Nel giorno in cui il Bayern Monaco ufficializza Harry Kane , è, però, ancora il caso Samardzic a tenere banco. Tifosi dell'...

Calciomercato Inter: offerti 40MLN per Balogun, la risposta Stop and Goal

Definita una volta e per tutte la telenovela Lukaku-Juventus in questo calciomercato. Allegri ha fatto un annuncio importante.Il calciomercato dell'Inter è in movimento, ma si registrano rallentamenti sulla questione centravanti e su Samardzic ...