Calcio | Zoff | ' Mancini ha fatto un buon lavoro | titolo europeo gran colpo ma flop mondiale pesa'

(Di domenica 13 agosto 2023) Roma, 13 ago. - (Adnkronos) - "Mi stupiscono le dimissioni divisto che una settimana fa era stato nominato coordinatore di tutte le nazionali, aspetto da lui o dalla Figc i motivi di questa decisione. Di sicuro haun, ilconquistato dopo oltre 50 anni è stato unde, certo la mancata qualificazione alin un bilancio non puòre e tanto". Lo dice all'Adnkronos l'ex ct della Nazionale italiana Dino, in merito alle dimissioni da commissario tecnico di Roberto. "Non voglio sbilanciarmi su un suo possibile sostituto, leggo che già si fanno in nomi di Conte e Spalletti, ottimi allenatori di sicuro. Sono fiducioso che ...

, è molto sorpreso. 'Direi. Una settimana fa aveva ricevuto un compito importante: era ... 'E per ilitaliano ha avuto un peso chiaro. Ma non si pensava si potesse arrivare a quanto accaduto ...Storia del 14 agosto 1982, con Antonio Genzano a regalare la vittoria (1 - 0) al Cesena contro una Juventus che schierava per la prima volta nell'estate tre freschi campioni del Mondo come, ...... nella finale contro la Germania, conquistammo la nostra amata con classe (Conti, Collovati e),... In unben più difficile di oggi". Fece scattare in piedi Pertini. "La mia più grande ...

"Non credo alle pressioni, né mi pare possa essere un discorso legato allo staff". Dino Zoff, una vita in Nazionale, successi storici e primati inarrivabili, è ancora incredulo e fatica a guardare olt ...