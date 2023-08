Calcio | Ulivieri | ' sorpreso dalle dimissioni di Mancini | suo bilancio in chiaro scuro'

(Di domenica 13 agosto 2023) Roma, 12 ago. - (Adnkronos) - "Non voglio dare un giudizio sulledel ct perché non conosco i motivi che lo hanno spinto a lasciare la panchina azzurra. Di certo mi hannoi modi e le tempistiche". Così all'Adnkronos il presidente dell'Assoallenatori Renzoin merito alledel ct della Nazionale Roberto. "Il suo? Una prima parte positivissima con il titolo europeo vinto con tantissimi meriti e una seconda parte di certo non positiva con la mancata qualificazione al mondiale, nella quale si è pagato anche l'euforia per il trionfo continentale".

