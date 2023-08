Calcio | Real Madrid | rottura del legamento crociato sinistro per Militao

(Di domenica 13 agosto 2023), 13 ago. - (Adnkronos) - Nuovo grave infortunio in casa. Dopo il portiere Thibaut Courtois è il difensore Edera dover restare ai box per diversi mesi a causa delladel. A dare l'annuncio la stessa società madrilena. "Dopo gli esami effettuati al nostro giocatore Eder, gli è stata diagnosticata unadelanteriore del ginocchio. Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni".

... la Figc ha informato tutti del fatto: "La Federazione Italiana Giuococomunica di aver ... Altra ipotesi un anno sabbatico sperando nelche da giugno sarà orfano di Ancelotti che allenerà il ...Antonio Guerriero, nativo di Augusta, è la nuova mezzala del Ragusa. Arriva dalSiracusa Belvedere, dove lo scorso anno si è messo in mostra nel campionato di Eccellenza. "A Ragusa mi sto trovando molto bene " dice Guerriero " grazie allo staff tecnico e ...Fra l'altro nel 2024, proprio per questo, sarà libera la panchina delMadrid. Che per esempio potrebbe pensare a Mancini, a questo punto. Intanto il 9 settembre la nazionale digiocherà a ...

Bayern Monaco a caccia di un portiere: Kepa verso il Real, fari puntati su Bounou TUTTO mercato WEB

Chelsea e Liverpool scendono in campo alle 17.30 per la prima giornata di Premier League. Subito un big match per Blues e Reds, grandi deluse della scorsa stagione e protagoniste del caso di mercato r ...L’allenatore dell’Italia ha lasciato a sorpresa l’incarico, lasciando un grande vuoto. Ecco chi è il «Mancio». grande calciatore, grande tecnico, ma soprattutto un uomo dalle idee decise ...