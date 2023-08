Calcio | Neymar vicino all' addio con il Psg | brasiliano verso il sì alla ricca offerta dell' Al Hilal

(Di domenica 13 agosto 2023) Parigi, 13 ago. - (Adnkronos) - Il futuro diè sempre più lontano dal Parigi. Il 31enne, fuori rosa nel Psg, dopo aver tentato senza successo un ritorno al Barcellona, sarebbe a un passo dall'accettare, secondo quanto riportano diversi media francesi, la'Al, circa 100 milioni all'anno, e trasferirsi in Arabia Saudita. Per il Psg invece gli arabi hanno pronto un assegno da 150 milioni.

Nonostante il desiderio di Neymar fosse quello di tornare dopo sei anni al Barcellona, al quale aveva lasciato in dote i 220 milioni del suo trasferimento, la valanga di milioni prospettata da Riad ... Su Neymar è pronto a fiondarsi l'Al Hilal con la solita offerta faraonica per la stella verdeoro, che ci starebbe pensando e valutando un possibile prestito successivo al Barcellona. La Saudi League ... Sono in corso trattative per raggiungere il pieno accordo, e lo stesso Neymar sarebbe tentato da questa possibilità: trattative in corso per chiudere presto l'affare con il PSG.

