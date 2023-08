Calcio | Nazionale | in quota duello Spalletti-Conte per ruolo di ct azzurro

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) Roma, 13 ago. - (Adnkronos) - Dopo le dimissioni del ct Roberto Mancini si è subito aperto il toto allenatore. Eurobet - segnala l'agenzia Agimeg - ha già aperto le quote sul nuovo commissario tecnico degli azzurri. Al momento sembrano favoriti due “disoccupati” di lusso come Lucianoed Antonio. Le quote per vederli sulla panchina dellaè, rispettivamente, a 2.50 e 3.00. Seguono tanti ex campione del mondo. Si va da Cannavaro, dato a 8.00, a Filippo Inzaghi (10.00), passando per Gattuso (11.00) e De Rossi (15.00) fino a Fabio Grosso (31.00) che tirò il rigore decisivo nella finale. Poi tanti allenatori in attività. Sono suggestive le quote, tutte a 61.00, che vedono sulla panchina azzurra Ancelotti, Allegri, Sarri, Simone Inzaghi e Pioli.