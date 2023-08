Calcio | Milan | battuto 4-2 il Novara nell' ultimo test amichevole prima del campionato

(Di domenica 13 agosto 2023) Carnago, 13 ago. - (Adnkronos) - Termina con un successo l'ultimadeldell'inizio dela Bologna contro la squadra di Thiago Motta. Aello i rossoneri superano per 4-2 il. Per la squadra di Stefano Pioli a segno Samuel Chukwueze al 9', Noah Okafor al 15', Calabria al 54' e Colombo all'88'. Per i piemontesi gol di Corti al 31' e Prii all'81'.

Pioli sceglie ancora una volta un'B': come già fatto contro il Trento (sconfitta per 0 - 1) il giorno dopo il 'Trofeo Berlusconi', contro il Novara l'allenatore rossonero schiera un undici ...MILANO - Si chiude con una vittoria la serie di test pre - campionato deldi Pioli , che batte 4 - 2 il Novara in amichevole. Una buona prova per i rossoneri, che continuano a prepararsi per l'esordio in campionato al Dall'Ara contro il Bologna ...... grande campionato il suo, e proprio Guglieminpietro portano in vantaggio il, ma accorcia il ... Conta ancora ilminuto per minuto e allora contavano ancora le radioline. Minuti che durano ...

Il Milan batte 4-2 il Novara nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. In vista del posticipo del monday night al Dall'Ara contro il Bologna (21 agosto, ore 20:45), Pioli fa le prove