Calcio | Mancini si è dimesso da commissario tecnico?della Nazionale

(Di domenica 13 agosto 2023) La Figc è già al lavoro per trovare il sostituto. La decisione arriva a sorpresa e a pochi giorni dalla nomina di coordinatore delle nazionali

ROMA - Robertoha rassegnato le dimissioni dal ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana : un ... Il fulmine a ciel sereno abbatutosi su Coverciano ha scosso il mondo del...L'annuncio delle dimissioni di Robertoda ct della Nazionale ha colto tutti di sorpresa, federazione in testa. L'addio dell'ex allenatore dell'Inter lascia un vuoto che ilitaliano ...È ufficiale: Robertosi è dimesso da ct della nazionale iitaliana di. L'indiscrezione lanciata dal quotidiano Libero è stata confermata a stretto giro dalla Figc che in una nota ha annunciato le dimissioni ...

Calcio, Roberto Mancini si è dimesso da ct della Nazionale italiana Sky Tg24

Terremoto nella Nazionale con Roberto Mancini che si è dimesso. Ora sono due i nomi forti per sostituire il ct degli Azzurri, campioni d'Europa nel 2021 contro l’Inghilterra. Liberi ci sono Antonio ...Chi può essere il sostituto di Roberto Mancini Si va per ragionamenti logici ... È il tecnico campione d’Italia in carica, capace di riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano dopo tre ...