Calcio | Mancini lascia l' Italia | per bookie Conte avanti su Spalletti per sostituirlo

La Figc e' già al lavoro per la ricerca del sostituto dopo il fulmine a ciel sereno delle dimissioni di Robertoda Ct azzurro, dopo che era stato nominato anche responsabile della nazionale Under 21 e Under 20 ed era diventato un punto di riferimento per il presidente della Figc Gravina che lo aveva ...In cinque anni di lavoro,ha guidato gli azzurri in 61 occasioni, realizzando una media vittorie fra le più alte in assoluto. Il bilancio recita 37 vittorie, 15 pareggi e 9 sconfitte. In ...Lo dice il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi in merito alle dimissioni del ct della nazionale Roberto

Calcio, Mancini si è dimesso da ct della Nazionale. Figc già al lavoro per il sostituto Il Sole 24 ORE

Roma, 13 ago. - (Adnkronos) - Roberto Mancini si è improvvisamente dimesso dal ruolo di ct della Nazionale Italiana, lasciando un vuoto che la selezione azzurra dovrà colmare al più presto se vuole ar ...La decisione arriva a sorpresa e a pochi giorni dalla nomina di coordinatore delle Nazionali. Ma perché si è dimesso E chi sarà il suo sostituto