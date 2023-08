Calcio | Juve Danilo ' Buon test | siamo sulla strada giusta'

(Di domenica 13 agosto 2023) Il capitano bianconero: "Grazie a tutti per l'accoglienza a Cesena" ROMA - "prima dell'inizio della Serie A.. Grazie a tutti per l'accoglienza di oggi a Cesena. ...

Forza". Lo scrive sui suoi canali social il difensore e capitano della Juventus, Danilo, dopo il pareggio senza reti di ieri sera a Cesene nell'ultima amichevole pre - campionato contro l'..."Buon test prima dell'inizio della Serie A. Siamo sulla strada giusta. Grazie a tutti per l'accoglienza di oggi a Cesena. Forza". Questo il messaggio social di capitan Danilo dopo l'ultima amichevole estiva, giocata contro l'Atalanta e terminata 0 - 0. Ora i bianconeri proseguiranno la preparazione alla Continassa. ......tra i titolari di quella Juventus stellare che rappresentava il club di riferimento nel... Laera infatti stata retrocessa d'ufficio in Serie B con una forte penalizzazione in classifica. ...

Leonardo Bonucci è molto provato sul piano umano oltre che professionale dal braccio di ferro con la Juventus: ci sono state situazioni “in ...(ANSA) - TORINO, 13 AGO - 'Buon test prima dell'inizio della Serie A. Siamo sulla strada giusta. Grazie a tutti per l'accoglienza di oggi a ...