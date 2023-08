(Di domenica 13 agosto 2023) Roma 13 ago. - (Adnkronos) - "Siamo tutti uomini di, se a un allenatore scappa una parola di troppo in campo su un fatto di gioco ci può stare, ma se si va oltre le righe noi dobbiamo sanzionarlo": Così Daniele, l'arbitro bersaglio delle critiche di Joséal termine di Monza-Roma che sono costate all'allenatore giallorosso 10 giorni di squalifica e quindi lo stop per le prime due giornate di campionato. "È chiaro poi che anche noi leggiamo i giornali ele tv -prosegue il direttore di gara triestino al microfono di Sky Sport-. Io sono il primo ad andare a rivedere gli episodi per capire se ho sbagliato e perché, poi se c'è qualche critica che va oltre il fatto tecnico si impara con l'esperienza a gestirla. Noi arbitri non serbiamo, pensiamo alla partita successiva ...

'Siamo tutti uomini di, se a un allenatore scappa una parola di troppo in campo su un fatto di gioco ci può stare, ma se si va oltre le righe noi dobbiamo sanzionarlo. È chiaro poi che anche ...Poiammette che 'se fosse successo una decina di anni fa, appena arrivato, non ci sarebbe stata l'esperienza tale per gestire certe situazioni. Ora c'è. Non mi posso far condizionare, ho l'...Conil tecnico aveva già avuto contrasti il 18 settembre 2022: sconfitta dei giallorossi all'Olimpico contro l'Atalanta, Mou espulso e sospeso ...

Calcio: Chiffi, ‘Mourinho Nessun rancore, guardiamo avanti’ Il Sannio Quotidiano

Roma 13 ago. – (Adnkronos) – “Siamo tutti uomini di calcio, se a un allenatore scappa una parola di troppo in campo su un fatto di gioco ci può stare, ma se si va oltre le righe noi dobbiamo sanzionar ...Premiato come miglior internazionale della stagione, l'arbitro parla per la prima volta del discusso episodio di Monza ...