Cagliari | UFFICIALE la cessione di Travaglini | va in Serie B

Il con grinta e passione supera il Palermo ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia e inanella la prima vittoria in una gara della nuova stagione, aspettando l'esordio in serie A. Calcio Squadra Palermo Nuovo capitolo nella telenovela Prati, e questa volta potrebbe essere l'ultimo prima dell'epilogo: il, nel tardo pomeriggio odierno, ha deciso di alzare ulteriormente la prima offerta presentata. Il club sardo, che in un primo momento aveva deliberato di non andare oltre, dopo ... Si comincia a fare sul serio. Il Palermo scende in campo per la prima partita della stagione e affronta il - squadra neopromossa in Serie A - in Coppa Italia. Una sfida affascinante che serve a Eugenio Corini per fare le prove generali in vista del debutto ...

Il Cagliari ha ufficializzato la cessione alla Ternana di Christian Travaglini, terzino classe 2000 che nelle ultime stagioni ha vestito la maglia dell'Olbia. Questo il comunicato: "Il Cagliari Calcio ...Con la vittoria di ieri sera il Cagliari prosegue la sua striscia positiva a 10 risultati utili consecutivi in sfide ufficiali Con la vittoria di ieri, presso la Unipol Domus nei trentaduesimi di Copp ...