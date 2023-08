Cadiz-Alaves lunedì 14 agosto 2023 ore 19 | 30 | formazioni | quote | pronostici Sfida salvezza al Nuevo Mirandilla

(Di domenica 13 agosto 2023) L’inferno della Segunda è durato poco per l’: grazie ai play-off, infatti, la squadra basca è riuscita a risalire immediatamente in Primera Division, riconquistando subito quanto perduto 12 mesi prima. Rispetto alla squadra di due stagioni fa, le facce nuove sono tante: l’allenatore è Luis Garcia e l’obiettivo è ovviamente quello di centrare la. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Guarda arrivi e partenze ufficiali del mercato estivo delle squadre. Contenuti top media Kai Havertz passato all'Arsenal dal Chelsea Arsenal FC via Getty Images Corpo articolo Le squadre della fase a ...1 - 1 è anche il punteggio della sfida trae Real Madrid , col punteggio ininfluente dato che le Merengues sono già campioni, mentre i padroni di casa lotteranno fino alla fine per la salvezza. ...Guarda arrivi e partenze ufficiali del mercato estivo delle squadre. Contenuti top media Kai Havertz passato all'Arsenal dal Chelsea Arsenal FC via Getty Images Corpo articolo Le squadre della fase a ...

Cadiz-Alaves (lunedì 14 agosto 2023 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Sfida salvezza al Nuevo Mir... Infobetting

Cádiz y Alavés se miden este lunes a las 14:30 (hora de Argentina) en el Nuevo Mirandilla, en un partido de la fecha 1 .Se desarrollará en Telegrafía Sin Hilos desde las 16:00 horas y tendrá tres horas de duración El Cádiz CF se medirá al Deportivo Alavés el lunes, 14 de agosto, en la primera jornada de LALIGA EA Sport ...