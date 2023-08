Oggi pomeriggio un uomo di 50 anni è caduto da una nave traghetto in servizio nello Stretto di Messina ma è stato individuato e tratto in salvo dalla Capitaneria. Dopo avere appreso la notizia due ......sbarca in Francia alla guida di 8000 uomini 1521 " Tenochtitlán (l'odierna Città del Messico)... L'Armata Rossa viene sconfitta 1923 " La prima grande nave arriva a Gdynia, il nuovo porto di...Lei era convinta, la battaglia per quelle cretinate la eccitava, come il sangue ina uno ... Non la conoscevo e, comunque, la pietà per un avversario cheè la prima regola che ci distingue ...

Cade in mare da traghetto sullo Stretto, Capitaneria lo salva Agenzia ANSA

