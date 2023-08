Buon compleanno Bruno Giordano | Ron | Gigi Moncalvo…

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 agosto 2023), Ron,Moncalvo, Domenico Dolce, Paolo Gambescia, Luciana Turina, Pia Locatelli, Massimo Wertmuller, Nanni Baldini, Mario Placanica, Marco Pisano, Mattia Pasini, Romano Perticone, Giulia Sarti, Davide Cimolai, Matteo Trevisan, Sara Serraiocco, Edoardo Baietti… Oggi 13 agosto compiono gli anni:Capra, ex calciatore; Egidio Ghersetich, ex calciatore; Maria Immacolata Barbarossa, politica; Oscar Ghiglia, chitarrista; Giuseppe Aleffi, politico; Marcello Fontanesi, fisico; Luigi Ruggiu, filosofo; Adriano Bernardini, arcivescovo; Sandra Brugnera, ex pattinatrice; Gottfried Veit, musicista, compositore; Marco Salvatore, docente, medico; Paolo Gambescia, giornalista, politico; Daniela Pizzagalli, psicologa, giornalista; Luciana Turina, cantante, ...